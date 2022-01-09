В Белом доме сейчас не рассматривают возможность сокращения численности американских военных в странах Европы.

Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби написал в Twitter.

— Телеканал NBC сообщает о мерах, которые США рассматривают в преддверии переговоров с Россией. Могу однозначно заявить: мы не рассматриваем сокращение войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу. Мы также не рассматриваем изменения численности войск в странах Балтии и Польше, — заявил Джон Кирби.

Как сообщалось, Соединенные Штаты вместе с другими союзниками по НАТО заявили о готовности реагировать на усиление военного присутствия РФ возле украинской границы.

Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины.