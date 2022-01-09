В Киеве на Михайловской площади прошла акция «Скажи Путіну Ні», ее организовали накануне международных переговоров с Россией о ситуации вокруг Украины.

Цчастие в акции в воскресенье, 9 января, приняли несколько сотен человек, пишет Укринформ.

К акции присоединились глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Искандер Бариев, общественный деятель Иосиф Зисельс, активист Владимир Балух, представители движения «Свободный Идель-Урал», ветераны АТО, украинские, казахстанские, азербайджанские активисты.

— В условиях высокого уровня угрозы, нависающей над Украиной, в условиях происходящей на наших глазах оккупации Россией Казахстана мы, Меджлис крымскотатарского народа, среди прочего выделяем три важнейших направления: обеспечение абсолютной субъектности Украинского государства во всех происходящих процессах по отношению к Украине: никакие решения без равноценного участия Украины не могут быть. Второе — абсолютные четкие, понятные для всего международного сообщества цель и задачи этих переговоров. Мы, украинцы, должны четко определить единую цель и единую задачу — это восстановление территориальной целостности Украинского государства, включая Крым и акватории Черного и Азовского морей. И третье — максимальная мобилизация украинского общества, украинской власти совместно с международными партнерами, — заявил на акции Рефат Чубаров.

Как подчеркнули организаторы акции, ее цель — привлечь внимание к действиям России в Украине, Казахстане и призвать мировое сообщество сохранить мировой порядок.

По словам организаторов, акции должны пройти в 20 городах Украины, а также за рубежом, в том числе в Соединенных Штатах Америки.

Во время акции был развернут государственный флаг Украины, также активисты создали большой баннер с надписью SayNOtoPutin, который в конце акции отнесли к зданию Министерства иностранных дел.

Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины.