США отреагируют на любые попытки нападения со стороны Ирана на американских граждан, включая тех, против кого Тегеран ввел санкции.
В этом вопросе Вашингтон будет сотрудничать со всеми своими союзниками и партнерами, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина.
— Иран заявил о введении санкций в отношении 52 американцев, — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что если Иран атакует кого-либо из граждан США, включая 52 человек, которых Тегеран внес в санкционный список, страна столкнется с серьезными последствиями.
Джейк Салливан отметил, что у США есть разногласия с партнерами в отношении Ирана. Однако в вопросе безопасности Вашингтон и союзники едины, и готовы выступить единым фронтом в этом случае.
Напомним, 8 января Иран ввел персональные санкции против 52 гражданин США в связи с убийством командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины.
США отреагируют на любые попытки нападения со стороны Ирана на американских граждан, включая тех, против кого Тегеран ввел санкции.
В этом вопросе Вашингтон будет сотрудничать со всеми своими союзниками и партнерами, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина.
— Иран заявил о введении санкций в отношении 52 американцев, — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что если Иран атакует кого-либо из граждан США, включая 52 человек, которых Тегеран внес в санкционный список, страна столкнется с серьезными последствиями.
Джейк Салливан отметил, что у США есть разногласия с партнерами в отношении Ирана. Однако в вопросе безопасности Вашингтон и союзники едины, и готовы выступить единым фронтом в этом случае.
Напомним, 8 января Иран ввел персональные санкции против 52 гражданин США в связи с убийством командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины.