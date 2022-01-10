США отреагируют на любые попытки нападения со стороны Ирана на американских граждан, включая тех, против кого Тегеран ввел санкции.

В этом вопросе Вашингтон будет сотрудничать со всеми своими союзниками и партнерами, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина.

— Иран заявил о введении санкций в отношении 52 американцев, — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что если Иран атакует кого-либо из граждан США, включая 52 человек, которых Тегеран внес в санкционный список, страна столкнется с серьезными последствиями.

Джейк Салливан отметил, что у США есть разногласия с партнерами в отношении Ирана. Однако в вопросе безопасности Вашингтон и союзники едины, и готовы выступить единым фронтом в этом случае.

Напомним, 8 января Иран ввел персональные санкции против 52 гражданин США в связи с убийством командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины.