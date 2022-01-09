Россия является стороной вооруженного конфликта на востоке Украины, а любые дискуссии по безопасности вокруг Украины должны проходить только при участии ее представителей, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Об этом говорится в его блоге на сайте Европейской дипломатической службы.

— Несомненно, что Россия является стороной этого конфликта, а не посредником, как она часто утверждает. Наш главный интерес и цель — заставить Россию пойти на деэскалацию напряжения, — заявил Жозеп Боррель.

Фундаментальным условием для этого он назвал полное исполнение РФ Минских соглашений. Боррель считает, что диалог необходим, но в то же время нужна решимость в поддержке суверенитета Украины

— Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и огромные затраты для России. Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическим и другим партнерам. Без безопасности Украины нет безопасности в Европе, — добавил Жозеп Боррель.

Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины.