Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, в Киеве сегодня, 9 января, сядет самолет из Нур-Султана с 33-мя украинцами на борту.

Об этом пишет Новое время.

— Работаем над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип, — указал Дмитрий Кулеба.

Погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мер в Казахстане нет.

Митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено о снижении цен на газ.

Напомним, ЕС встал на сторону казахских властей и предложил мирно урегулировать конфликт.

Ранее сообщалось, казахских демонстрантов расстреливали русскоязычные военные.