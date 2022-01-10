Территория Виндзорского замка скоро станет бесполетной зоной для защиты британской королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает The Sun.

Поводом для усиления мер безопасности королевы стал инцидент с вооруженным мужчиной, который хотел проникнуть в ее резиденцию в момент, когда королева с семьей праздновала Рождество.

Начиная с 27 января этого года самолетам и беспилотникам будет запрещено пролетать над официальной резиденцией королевы Великобритании Елизаветы II на высоте до 762 метров.

Запрет будет действовать на расстоянии 2,25 километра от стен замка. В случае нарушения воздушного пространства – в резиденцию будут направлены военные истребители.

Управление гражданской авиации Великобритании утверждает, что введение такого запрета отвечает общественным интересам.

Как сообщалось, 25 декабря вооруженного мужчину арестовали после попытки попасть в Виндзорский замок, где королева Елизавета II отмечала Рождество со своей семьей.

Ранее Елизавета II отменила официальную поездку в Северную Ирландию.