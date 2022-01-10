При этом он заявил, что в этом случае можно учесть и озабоченности России, пишет Financial Times .

— Возможно вместе найти политическое решение (в ситуации вокруг Украины — прим.), и также учесть озабоченности России, — сказал генсек НАТО.

Он добавил, что риск конфликта между НАТО и Россией продолжает существовать. Столтенберг напомнил, что в случае агрессии против Украины отношения Москвы с Альянсом обострятся и ей грозят серьезные сдерживающие меры.

Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины.