Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность политического решения ситуации вокруг Украины.
При этом он заявил, что в этом случае можно учесть и озабоченности России, пишет Financial Times.
— Возможно вместе найти политическое решение (в ситуации вокруг Украины — прим.), и также учесть озабоченности России, — сказал генсек НАТО.
Он добавил, что риск конфликта между НАТО и Россией продолжает существовать. Столтенберг напомнил, что в случае агрессии против Украины отношения Москвы с Альянсом обострятся и ей грозят серьезные сдерживающие меры.
Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность политического решения ситуации вокруг Украины.
При этом он заявил, что в этом случае можно учесть и озабоченности России, пишет Financial Times.
— Возможно вместе найти политическое решение (в ситуации вокруг Украины — прим.), и также учесть озабоченности России, — сказал генсек НАТО.
Он добавил, что риск конфликта между НАТО и Россией продолжает существовать. Столтенберг напомнил, что в случае агрессии против Украины отношения Москвы с Альянсом обострятся и ей грозят серьезные сдерживающие меры.
Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины.