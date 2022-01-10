В столице Казахстана Нур-Султане проводится проверка документов у иностранцев, уже 161 человека доставили в полицию.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан в Telegram.

Участковые ходят по хостелам и съемным квартирам для проверки документов у иностранцев. Многих уже доставили в отделения для проверки законности их нахождения в столице Казахстана.

— Сохраняйте спокойствие и правопорядок в городе. Не нарушайте установленный режим комендантского часа. Любые противоправные действия будут жестко пресекаться, — обратился ранее к жителям Нур-Султана комендант столицы Ержан Саденов.

Митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено о снижении цен на газ.

Напомним, ЕС встал на сторону казахских властей и предложил мирно урегулировать конфликт.

Ранее сообщалось, казахских демонстрантов расстреливали русскоязычные военные.