Согласно ежедневным показателям Министерства здравоохранения, в Украине уже две области находятся в «оранжевой» зоне карантина — Сумская и Херсонская.

Об этом свидетельствуют индикаторы определения уровней эпидзопасности по состоянию на 10 января.

В частности, уже вторые сутки в Херсонской области фиксируют ухудшение динамики уровня госпитализаций: с 39,5% (7 января) до 78,6% (8 января) и 60% (9 января). При этом норма меньше или равна 50%.

При этом в Сумской области коэффициент выявления случаев инфицирования не соответствует «зеленому» уровню карантина — при норме в менее или равном 20% 9 января этот показатель составлял 21%.

Вместе с тем другие показатели в этих регионах не превышают целевых значений и соответствуют «желтой» зоне карантина.

Напомним, что по состоянию на 10 января в Николаевской области выявлено 36 новых подтвержденных случаев COVID-19.