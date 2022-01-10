Глава МИД Канады Мелани Жоли не стала исключать возможной отправки оружия Украине на фоне напряженности у границы с РФ.

Как сообщает Европейская правда, об этом она сказала в интервью канадскому телеканалу CTV.

На прямой вопрос на этот счет министр просто ответила, что Оттава собирается поддержать Украину в противостоянии с Россией, осторожно избегая ответа «да» или «нет» в контексте «потенциальной военной помощи».

Мелани Жоли сказала, что очень привержена сотрудничеству с Украиной, но отказалась подтвердить, рассматривает ли Канада дополнительные санкции против России.

— Важнейшим вопросом сейчас является сотрудничество с Украиной по поводу угроз ее безопасности. Мы будем делать это и дальше. Министр обороны Анита Ананда активно работает над этой темой, ведутся переговоры с союзниками. Безопасность Украины — это безопасность Европы, а значит, это безопасность мира и Канады, — заявила министр.

На сегодняшний день Канада содержит группу из примерно 200 военнослужащих канадских вооруженных сил (CAF) в Украине в рамках операции UNIFIER. Канадские военные, в частности, обучают украинских коллег и должны оставаться в Украине до марта 2022 года.

Напомним, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заверил украинского посла Александра Мищенко, что балтийская страна предоставит Украине помощь в виде оружия и военной техники.