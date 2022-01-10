Поздравление пятого президента Украины Петра Порошенко по случаю Нового года стало в 5 раз популярнее на YouTube, чем обращение действующего главы государства Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные сервиса, передает Думка.

Так, по состоянию на 9 января ролик с поздравлением лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко посмотрели больше 404 тысяч пользователей сервиса YouTube.

В свою очередь обращение действующего президента Владимира Зеленского посмотрели больше 72 тысяч человек.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на участников съемок сообщали, что поздравления Владимира Зеленского снимали три дня. Более того, некоторые участники жаловались, что были вынуждены прийти на съемку, поскольку им пришел определенный приказ.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.