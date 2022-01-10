Генерал Жанат Сулейменов

В Казахстане прокатилась волна «самоубийств» среди влиятельных сотрудников силового аппарата. Как минимум, сообщается о смертях трех значимых правоохранителей.

Об этом пишет местное издание Vласть.

Первым появилось сообщение о суициде начальника полиции Жамбылской области генерала Жаната Сулейманова.

Следующим при странных обстоятельствах нашли мертвым в собственном дворе полковника местной спецслужбы Азамата Ибраева. Сообщается, что он «выпал» из окна.

— 10 января 2022 года в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника, — выпустили заявление в казахском Комитете национальной безопасности.

Помимо этого, казахские ресурсы сообщали о заместителе начальника районного управления Алматы Танате Назанове, который скончался на рабочем месте. Якобы у него «разорвалось» сердце (инфаркт).

Все эти смерти произошли на фоне сообщений о том, что действующий президент Токаев зачищает старые кадры экс-президента Назарбаева. К примеру, 8 января в Казахстане арестовали, предварительно обвинив в государственной измене, бывшего начальника Комитета национальной безопасности Карима Масимова.