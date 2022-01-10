В Женеве проходят официальные переговоры между делегациями США и России по ситуации на границе с Украиной. Переговоры ведут заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Об этом пишет Digi24.

Соединенные Штаты и Россия заняли твердую позицию перед этими переговорами. Вашингтон предупредил о риске «конфронтации», а Москва исключила уступки.

Сам процесс переговоров начался в воскресенье вечером с рабочего ужина глав делегаций США и России. Как сообщает ABC News, Сергей Рябков и другие российские официальные лица более двух часов встречались с заместителем госсекретаря США и ее командой в резиденции посла США в Женеве. Обе стороны назвали разговор «сложным».

США и их союзники готовы обсуждать с Россией на переговорах о ситуации на границах Украины возможность ограничения каждой из сторон военных учений и размещения ракет в регионе, но отказываются давать гарантии по нерасширению НАТО.

Венди Шерман и Сергей Рябков встречаются в Женеве уже в третий раз после саммита двух президентов Джо Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года на берегу Женевского озера. Первая встречала произошла 28 июля в постпредстве США, а затем вторая — 30 сентября в постпредстве России.

Эта третья встреча открывает дипломатическую неделю в попытке разрядить взрывоопасный кризис вокруг Украины, на границах которой Кремль сосредоточил крупные силы.

Пресс-конференция по факту переговоров запланирована на конец понедельника во второй половине дня.

За женевскими переговорами в среду последует специальное заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, а в четверг — заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что переговоры в Женеве будут носить ознакомительный характер, и Соединенные Штаты не возьмут на себя твердых обязательств.

— То, что мы делаем сейчас тихо за кулисами, — это обсуждение со всеми действующими лицами, в том числе с русскими, союзниками и неприсоединившимися странами, наилучшего формата для серьезного, содержательного, ориентированного на результат диалога по безопасности, — сказал посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Напомним, Франция и Германия инициируют встречу «Норманди» в течение следующих недель.