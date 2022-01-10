Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия должна немедленно предоставить Украине оборонное оружие для защиты России.

В интервью газете Berliner Morgenpost Андрей Мельник заявил, что у Украины есть полное право на самооборону, цитирует NTV.

Как известно, ранее о том, что ФРГ блокирует поставки вооружения, говорили президент Владимир Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.

— Украина требует от нового правительства Германии отбросить морально ложную политику блокирования и немедленно предоставить Киеву оборонное оружие для защиты от Российской Федерации. Берлин несет такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем, – пишет посол.

Он отметил, что опасность российского вторжения в Украину остается высокой, а Берлину не стоит недооценивать ее: «Все предупредительные индикаторы уже красные».

Также дипломат призвал правительство Германии как можно быстрее провести кампанию за вступление Украины в НАТО и ЕС.

— Только если Украина станет неотделимой частью Североатлантического альянса, Путин навсегда потеряет соблазн напасть на нас, – цитирует издание Андрея Мельника.

Ранее сообщалось, что Германия в правление Ангелы Меркель заблокировала поставки оружия Украине. Украинские дипломаты будут вести переговоры с новым немецким правительством.