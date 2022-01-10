Чехия планирует двустороннее усиление сотрудничества с Украиной в ряде сфер, в том числе и военной.

Такое решение было принято из-за угрозы вторжения РФ в Украину, заявил глава чешского Министерства иностранных дел Ян Липовский в интервью Respekt.

— На национальном уровне Чехия сосредоточена на укреплении собственной устойчивости к последствиям действий России и на двустороннем усилении своей помощи Украине в ряде областей, включая военное сотрудничество и более широкие реформы, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — отметил Ян Липовский.

Он также добавил, что Чехия в составе НАТО координирует свои шаги по предотвращению дальнейшей российской агрессии против Украины с другими союзниками. По словам министра, стратегия основана на усилении сдерживания и обороны на восточном крыле Североатлантического Альянса и четком информировании о массовых последствиях для России, в том числе в виде дальнейших существенных санкций в случае военной агрессии, независимо от ее причин. При этом глава МИД напомнил, что США публично заявляют об увеличении в таком случае двусторонней военной поддержки Украины в виде поставок необходимого оборудования.

Отвечая на вопрос о том, мобилизует ли Чехия свои военные силы, если Россия в очередной раз нарушит границу с Украиной, Липовский заявил, что «правительство готовит разные сценарии – и в зависимости от текущих событий действия Чехии будут полностью скоординированы в рамках альянса». Он добавил, что в НАТО происходит ряд процессов, в том числе оборонно-военных, а у Чехии есть в них свое место и задачи, которые страна полностью выполнит.

Напомним, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заверил украинского посла Александра Мищенко, что балтийская страна предоставит Украине помощь в виде оружия и военной техники.