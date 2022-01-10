Нардепу от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчуку, проходящего обвиняемым по делу об госизмене, пролонгировали домашний арест на 2 месяца. Решение принималось Печерским районным судом

Об этом написал его соратник по партии Ренат Кузьмин.

Заседание вел судья Олег Белоцерковец. Коллега Медведчука пожаловался, что на заседание не явились прокуроры из Генпрокуратуры.

— Судья Печерского суда города Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев, — сокрушается Ренат Кузьмин.

Напомним, согласно прежнему решению суда, политик Виктор Медведчук оставался под домашним арестом до 14 января 2022 года.