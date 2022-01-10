Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что его страна игнорирует Международную группу по координации помощи жертвам рейса самолета МАУ, потому что она якобы нелегитимна.

Свою позицию он высказал в интервью с УНН.

Ранее МИДы Украины, Канады, Британии и Швеции коллективно выступили с заявлением о том, что Иран всячески избегает возмещения ущерба родственникам погибших, при сбитии самолета.

— Иран сейчас изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с нашим коллективным требованием о возмещении ущерба за ущерб PS752... Поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, данный вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и равное отношение ко всем жертвам трагедии, — так звучала совместная позиция Украины, Канады, Британии и Швеции.

Иранский дипломат напротив настаивает, что компенсации якобы выплачиваются, но не всем. Двойное гражданство Тегеран не признает, поэтому считает погибших на борту британцев иранского происхождения своими гражданами.

— В этой связи, ни одного британского гражданина среди погибших нет, поскольку те лица, о которых Великобритания говорит, что это ее граждане, согласно правовым нормам, являются иранскими гражданами. Присутствие Британии в координационной группе мы не можем воспринять, поэтому состав международной группы по координации по своей сути сомнительны, — объяснил Манучехр Моради.

Канаду в Тегеране также не жалуют.

— Правительство Канады несколько лет назад разорвало дипломатические отношения с Ираном и в международных организациях постоянно занимало самую радикальную и наиболее враждебную позицию в отношении Ирана. В этой связи группа не является достаточно сплоченной и не имеет необходимой доброй воли для решения вопроса, — оправдывается дипломат.

Он добавил, что якобы его государство готово выплачивать компенсацию по своим правилам, но украинцы не обращаются за ней.

— О том, какое количество семей получило указанную сумму, у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако мне известно, что некоторые получили эту сумму. Что касается украинских семей, ни одна из них пока не обращалась, — утверждает Манучехр Моради.

Напомним, секретарь СНБО Данилов предположил, что иранцы намеренно сбили рейс МАУ в 2020, хотя и говорят об обратном.