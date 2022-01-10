Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко обнародовала официальный ответ председателя парламента Руслана Стефанчука на запрос о так подозрении Порошенко.

Об этом пишут на сайте «ЕС».

— Очередная констатация лжи ГБР и ГПУ по так называемому «делу Петра Порошенко» и грубого нарушения закона. В конце декабря мы обратились к главе ВР Руслану Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении «подозрения» пятому президенту Украины. Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал, — заявила Ирина Геращенко.

По ее словам, в тот же день «репрессивные органы издали лживую информацию», что ГПУ еще 20 декабря отправил в ВР соответствующее письмо.

— И вот есть официальный ответ от Председателя ВР, который по состоянию на 29 декабря никаких сообщений от репрессивных органов не получал, — констатирует Ирина Геращенко.

Как известно, согласно статье 482-2 УПК Украины, орган или должностные лица, уведомившие народного депутата Украины о подозрении, обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады Украины.

— Лжецы. Фальсификаторы. Служки Банковой. Это я о ГПУ и ГБР. Господину главе спасибо за честный ответ, — добавила сопредседатель фракции.

Напомним, ранее адвокаты Петра Порошенко также обвинили ГБР во лжи.