Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что после встречи в Женеве с представителями РФ не может сказать, готова ли Россия к деэскалации вблизи границ Украины.

Об этом она заявила во время телефонной конференции по результатам встречи, сообщает Укринформ.

— Я не думаю, что мы знаем ответ, — сказала первый заместитель главы Госдепартамента США, когда ее спросили, увидела ли американская делегация признаки готовности РФ к деэскалации на украинской границе.

Венди Шерман подчеркнула, что в Вашингтоне под деэскалацией понимается отвод российских войск от украинской границы на места постоянной дислокации. Или же, по ее словам, в Москве должны объяснить характер и цели масштабных учений, под предлогом которых они наращивают военное присутствие в регионе.

— Думаю, вы не удивитесь, услышав, что Россия действительно сказала нам — как они заявили публично, — что не намерены вторгаться, а это только маневры и учения, — отметила глава американской делегации.

Она подчеркнула, что в таком случае РФ может доказать отсутствие агрессивных намерений «прибегнув к деэскалации и вернув военных в казармы».

Венди Шерман также подчеркнула, что настоящий прогресс в переговорах с россиянами можно получить «только в атмосфере деэскалации, а не эскалации».

Кроме того, глава американской делегации отметила, что в понедельник состоялись не переговоры, а дискуссии для лучшего понимания друг друга, а также приоритетов и вопросов, вызывающих беспокойство у обеих сторон.

— Это (встреча в Женеве, — прим.) не было тем, что называют переговорами, — отметила Венди Шерман.

Напомним, Франция и Германия инициируют встречу «Норманди» в течение следующих недель.