Представитель Кремля — замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с США, в очередной раз озвучил абсурдные российские требования, заявив, что России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО.

Подчеркнув, что гарантии не вступления Украины и Грузии в НАТО являются для РФ императивом, сообщает Интерфакс-Украина.

По мнению Кремля:

НАТО должен отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1997 года.

Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации.

Попытки США и НАТО шантажировать и запугивать Россию неприемлемы, результата они не дадут.

— Соединенные Штаты Америки заявляют, что ни у России, ни у любого другого государства не должно быть никаких возражений по таким вопросам. Мы подчеркиваем, что для нас это является вопросом крайней важности, очень важно, чтобы Украина никогда в будущем не могла войти в состав НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана. Ни Украина, ни Грузия не должны стать членами Североатлантического альянса. Это вопрос национальной безопасности России, — сказал Сергей Рябков на брифинге по итогам переговоров с США.

Как сообщалось, первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что после встречи в Женеве с представителями РФ не может сказать, готова ли Россия к деэскалации вблизи границ Украины.