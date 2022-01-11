США не наблюдают сокращения российских войск вдоль границ Украины. Присутствие РФ на территории Украины все еще остается значительным.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, пишет Новое время.

— Я могу с уверенностью вам заявить, что мы не видим никаких сокращений. Они сохраняют значительное присутствие сил на востоке, севере и даже на юге, — сказал представитель американского оборонного ведомства.

Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может состояться в начале 2022 года, к этому привлекут до 175 тысяч военнослужащих РФ.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что Россия продолжает наращивать военные силы вблизи границы с Украиной. Такие данные следуют из спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, специализирующийся на обороне и разведке.