Председатель Европарламента, итальянский социал-демократ Давид Сассоли скончался в ночь на понедельник в возрасте 65 лет. Его организм был ослаблен онкологическим заболеванием.

Об этом пишет Timpul.

В понедельник днем его пресс-секретарь сообщил о госпитализации Дэвида Сассоли «из-за серьезного осложнения, связанного с дисфункцией иммунной системы» и об отмене его официальной деятельности. После перенесенной в прошлом лейкемии, Дэвид Сассоли уже был госпитализирован в этом году с воспалением легких.

— Дэвид Сассоли скончался в 01.15 в онкологическом центре в Авиано, Италия, где он находился в больнице с конца декабря. Дата и место похорон будут объявлены в ближайшие часы, — заявили его представители.

Бывший итальянский журналист и телеведущий Давид Сассоли впервые был избран в Европейский парламент в 2009 году.

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