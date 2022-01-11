Экс-глава Службы государственной охраны и безопасности Молдовы Ярослав Мартин стал подозреваемым по уголовному делу о превышении служебных полномочий. Пока он занимал должность, ведомство закупило значков на 200 тысяч леев (11 237 долларов).

Об этом информирует Publika со ссылкой на свои источники.

Ярослава Мартина назначили главной Службы государственной охраны летом 2019 года по желанию экс-президента Игоря Додона, который сейчас сам проходит по уголовному делу с государственным ущербом в 12 миллионов долларов. В последние дни 2020-го года Мартина уволили по распоряжения Майи Санду, чиновник не согласился и обратился в суд с требованием восстановиться.

По данным собеседников Publika, у государственных обвинителей есть конкретные обвинения к Ярославу Мартину. Ему инкриминируют нанесение ущерба госбюджету на 200 тысяч леев во время его нахождения на должности. Эту сумму потратили на приобретение металлических значков, нарушив ряд нормативных актов. Бывший чиновник не согласен с версией обвинителей и настаивает, что поступал правильно и по закону. Ему грози до десяти лет тюрьмы и ограничение занимать государственные должности на 15 лет.

Государственная служба охраны Молдовы обеспечиваюет охрану высокопоставленных лиц республики, а также охраняет административные здания и рабочие места значимых чиновников.

Отметим, что это не первое уголовное дело против старого бюрократического апппарата Молдовы после того, как Майя Санду победила на выборах и стала президентом, а ее партия получила большинство в парламенте. Так, 30 июля в доме бывшего министра обороны и главы Генинспектората полиции Молдовы Александра Пынзаря провели обыски, а самого фигуранта задержали в связи с организацией коррупционной схемы.

Еще одно уголовное дело появилось осенью. Тогда генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от работы и задержали по подозрению в превышении полномочий и коррупции.