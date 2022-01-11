На фоне протестной недели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал распоряжение основать фонд «Народу Казахстана», в которой «ждет отчисления от крупного бизнеса».

Об этом пишет Zakon.kz.

Средства из фонда якобы будут в основном направляться на социальную сферу и развитие инфрастуктуры в городах и поселках.

— У нас есть Национальный фонд. Это финансовая опора нашей страны. Сегодня же я поручаю создать общественный социальный фонд «Народу Казахстана». Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту неподъемны. Будем строить спортивные для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям. Поддержим культуру. Поможем Алматы оправиться от страшной трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих. И это лишь отдельные примеры, — рассказал глава Совбеза Казахстана.

Президент центральноазиатской республики отметил, что этот фонд будто бы будет «народным».

— Это фонд всех казахстанцев. Это народный фонд. Он не будет создан при администрации или правительстве. Будет создан отдельный авторитетный наблюдательный совет. Назначен честный ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу. Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой, — сказано в официальном заявлении.

Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев уточнил, что все «прибыльные компании» и «люди, богатые даже по международным меркам» будут оказывать денежную помощь казахстанцам.

— Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций. В данный фонд будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов. Конечно, мы ожидаем регулярные значительные отчисления. Я подчеркиваю: регулярные отчисления в фонд со стороны крупного бизнеса, — акцентировал президент Казахстана.

Напомним, в ОДКБ заявили, что их «миротворцы» пока останутся в Казахстане.