Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, произнося речь по итогам прошедшей недели, обрушился с обвинениями на Комитет национальной безопасности, который «проспал» угрозу терроризма и допустил протесты.

О риторике Токаева пишет местный интернет-журнал Vласть.

Глава Казахстана посчитал спецслужбы виновными в пассивном поведении во время протеста и сдачи позиций без сопротивления.

— КНБ, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критической угрозы национальной безопасности, — сделал он вывод.

Также в вину спецслужбах он поставил упущение архивов и секретной информации, которые попали в руки демонстрантов.

— В ряде городов руководители департаментов Комитета национальной безопасности несмотря на достаточное боевой арсенал, не вступая в бой покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию, — отметил председатель Совбеза Казахстана.

Далее он заявил, что цены на газ были только поводом для бунта и попытки госпереворота.

— Далее события развивались как по спирали. На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности в Жанаозене, на втором подключились бандиты и мародеры, далее последовала горячая фаза уже с участием вооруженных террористов в том числе зарубежных боевиков. После этого стала очевидна другая цель – дезорганизация институтов госуправления, подрыв конституционного строя, в итоге, захват власти. Называя вещи своими именами, я уже заявлял это на саммите ОДКБ, против нашей войны была развязана террористическая война, враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги, — заключил Касым-Жомарт Токаев.

В качестве примера для остальных силовиков он привел алматинских полицейских.

— Например, в Алматы небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала атаки бандитов, пытавшихся захватить здания департамента полиции. В критической ситуации достойно проявили себя и военнослужащие министерства обороны и Службы государственной охраны, — подчеркнул президент Казахстана.

Отметим, что слова Токаева ложатся в канву прошедших арестов, к примеру, 8 января в Казахстане задержали, предварительно обвинив в государственной измене, бывшего начальника Комитета национальной безопасности Карима Масимова.