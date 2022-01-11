В Кремле остались недовольными, как проходит процесс переговоров с дипломатами США в Швейцарии.

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, — передает «Интерфакс-Украина».

Москва отмечает, что важны результаты, а их якобы пока нет.

— Пока существенного повода для оптимизма мы не видим <…> здесь важен результат, а по нему пока сказать нечего, — сделал акцент Дмитрий Песков.

В то же время он позитивно высказался о тональности встречи.

— Заслуживают позитивной оценки, и эта позитивная оценка была дана Рябковым о том, как состоялись эти переговоры, имеется в виду их характер: открытые, субстантивные и прямые, — продолжил спикер президента РФ.

У Путина добавляют, что ожидают большего от следующих раундов переговоров.

— Предстоят еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, четкую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас еще какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно, — заключил Дмитрий Песков.

Напомним, 10 января в Женеве начались официальные переговоры между делегациями США и России по ситуации на границе с Украиной.