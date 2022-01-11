Семеро заместителей министра юстиции получили премии за ноябрь и декабрь 2021 года. Сам же Денис Малюска получил только оклад и надбавку — без премирования.

Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос «Слово і діло».

Так, министр юстиции Денис Малюска в декабре получил только оклад и надбавку как эксперт по вопросам тайны — всего 82 704 гривны. Фактически же (с учетом налогов и сборов) ему выплатили 66 576 гривен.

А вот его первый заместитель Евгений Горовец заработал в декабре 114 750 гривен (фактически получил 92,3 тысячи гривен): к его окладу и надбавке за работу с государственной тайной добавились по 21,7 тысяч гривен премий за ноябрь и декабрь.

Зарплата заместителя Дениса Малюски Александра Банчука составила 115 466 гривен (выплатили 92,9 тысяч гривен): оклад, надбавка за работу с государственной тайной, оплата за работу в выходной день и премия за два месяца.

Премии за ноябрь и декабрь получили также Виталий Василик (он суммарно со всеми выплатами получил 87 323 гривен), Елена Высоцкая (94 870 гривен), Андрей Гайченко (84 884 гривен), Валерия Коломиец (92 373 гривен) и Сергей Орлов (83 469 гривен).

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