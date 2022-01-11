Депутат Европарламента от Польши Радослав Сикорский, в прошлом возглавлявший Министерство иностранных дел Польши, резко прошелся по России на фоне переговоров Москвы и Вашингтона в Женеве.

Свою позицию политик опубликовал в собственном Twitter.

Бывший польский министр дал ремарку в ответ на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что страны Варшавского договора осиротели в результате распада СССР, а НАТО их якобы захватывает.

— Раз и навсегда, на понятном вам языке. Мы остались сиротами из-за вас, не потому что СССР был папой. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам, — предупредил Радослав Сикорский.

Представительница МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на этот пассаж и пожаловалась, что у России «нет яиц».

— Россия — женского рода, — добавила дипломатка.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что на сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания Российской Федерации.