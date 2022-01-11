Для жильцов малоквартирных домов, обслуживаемых Николаевской ТЭЦ, стоимость услуг за тепло в ноябре составила 60 гривен за квадратный метр при том, что аналогичный показатель в доме со счетчиком составляет 17-35 гривен.

Об этом заявила депутат Николаевского районного совета от партии «Наш край» Ольга Остапчук, передает пресс-служба политсилы.

Депутат собирается подавать депутатское обращение и инициировать сбор подписей жильцов домов без счетчика тепла. В своем посте, размещенном в социальных сетях, она рассказала, что в декабре стоимость услуг по теплоснабжению для жильцов малоквартирных домов еще значительно увеличилась и превысила 100 гривен за метр.

— Золотое отопление от Николаевской ТЭЦ. В ноябре, неполный месяц отопления, при плюсовой температуре за квартиру 50 м2 было начислено 3200 гривен, в декабре — 5378. Что будет при более низких температурах в январе-феврале? Вы о чем думаете, уважаемая городская власть?! Вы считаете, что люди могут себе позволить оплатить эти счета? Когда городским советом несколько лет назад было принято решение об установке счетчиков тепла, многие малоквартирные дома были лишены этой милости. В старом центре города немало домов именно малоэтажных и малоквартирных, в которых централизованное отопление. Во многих таких домах живут пенсионеры, — отметила Ольга Остапчук.

Депутат рассказала, что по приблизительному расчету в этом отопительном сезоне за услуги Николаевской ТЭЦ людям, проживающим в квартирах без прибора учета тепловой энергии, придут счета в 20-25 тысяч гривен.

— Если человек получает среднюю пенсию или минимальную заработную плату, это нужно очень постараться, чтобы оплатить эту услугу. Вариант — субсидия, но это тоже проблема!, — отметила депутат.

В пресс-службе напомнили, что партия «Наш край» предлагала местным советам взять на себя нагрузку и вернуться к рассмотрению муниципальных программ по установке счетчиков тепла в малоквартирных домах или принять решение о переходе жилого фонда в целом на автономное отопление для минимизации расходов и завышенных расчетов в платежках населения.

Напомним, также в политсиле «Наш край» потребовали наложить мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг на период действия карантина, вызванных COVID-19.