В политсиле «Наш край» требуют наложить мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг на период действия карантина, вызванных COVID-19.

Об этом сказала председатель фракции «Наш край» в Николаевском райсовете Кристина Малыш, пишет пресс-служба партии.

Кристина Малыш отметила, что с таким требованием к Кабинету министров Украины и Верховной Раде Украины обращаются граждане по всей стране.

— На сегодняшний день в Верховной Раде Украины на рассмотрении лежит проект Закона Украины № 6064, которым предлагается ввести временный мораторий на принудительное отключение людей от воды, электроэнергии, газа или отопления на период действия карантина. Изменения в Закон предложил народный депутат Украины от партии «Наш край» Сергей Шахов, тем самым объединив обращения многих граждан, — рассказала Кристина Малыш.

Депутат сообщила, что еще в прошлом году такой мораторий действовал, но был снят. Из-за этого очень много людей, рассчитывающих на отсрочку платежа за коммунальные услуги, до сих пор стоят в очередях на повторное подключение к электроэнергии или газу.

— Практически сразу после снятия моратория люди, которые рассчитывали на рассрочку платежа по коммунальным услугам или получили решения суда на отключение, или, придя домой, обнаруживали проблему. Некоторые из таких граждан до сих пор стоят в очереди на повторное подключение, ведь бюрократическую процедуру еще никто не отменил. Введение моратория на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг поможет защитить граждан и предоставить им если не низкие тарифы, то хотя бы гарантии наличия тепла, воды и света, — убеждена представительница партии.

Она сообщила, что с целью защиты малообеспеченных слоев населения, учитывая крайне опасную ситуацию, которая сложилась с подготовкой к отопительному сезону, в соответствии со статьей 13 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» она, как председатель фракции партии «Наш край» в Николаевском районном совете, направила обращение о включении в повестку дня следующей сессии районного совета вопрос об обращении депутатов Николаевского районного совета Николаевской области 8-го созыва в Кабинет министров Украины и Верховной Рады Украины 9-го созыва. Речь идет о социально-экономической защите граждан Украины во время отопительного сезона 2021-2022 годов и справедливой тарификации отопления и других коммунальных услуг, а также о принятии следующих мер:

1) Предоставить возможность территориальным громадам закупать украинский газ собственной добычи для нужд населения и бюджетных учреждений по себестоимости +30% рентабельности и без предоплаты для того, чтобы громады смогли установить социально обоснованные тарифы.

2) Расширить финансирование программы субсидий за коммунальные услуги на 40%, чтобы получить государственную помощь смогли все, кто в ней нуждается.

3) Кабмину ввести действенный механизм компенсации из госбюджета расходов местных бюджетов, связанных с оставлением без изменений тарифов на отопление и снабжение горячей водой.

4) Верховной Раде Украины 9-го созыва безотлагательно рассмотреть проект Закона Украины № 6064 от 15.09.2021 года «О внесении изменения в раздел II «Заключительные положения «Закона Украины» О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» относительно установления моратория на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг в период действия ограничений, вызванных коронавирусной болезнью.

Напомним, ранее в политсиле «Наш край» заявили, что власть должна озвучить себестоимость газа и снизить тарифы.