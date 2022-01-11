Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возможное новое вторжение российских войск в Украину может стать «вердиктом» для Североатлантического альянса.

Об этом он сказал в комментарии британскому телеканалу Channel 4.

— Если это произойдет (РФ нападет на Украину — прим.), это будет вердиктом для НАТО и большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснить своей общественности, почему они так долго говорили — и это произошло, — заявил Андрей Ермак.

По его словам, новое нападение РФ на Украину «будет концом любой безопасности не только в Европе, но и во всем мире».

Глава ОПУ также подчеркнул, что, если Украина выстоит перед российской агрессией — это будет победой всех ее западных партнеров, тогда как потеря новых территорий станет «одним из наибольших поражений» стран Запада.

В Женеве проходят официальные переговоры между делегациями США и России по ситуации на границе с Украиной. Переговоры ведут заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.