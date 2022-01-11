В сети опубликовали кадры, на которых солдаты срочной службы Армии РФ отработали боевые захваты на памятнике погибшим военнослужащим. Они попали на глаза главе Следственного комитета РФ, который поручил завести уголовное дело о реабилитации нацизма.

Об этом пишет Readovka.

На видео один из бойцов ударил по памятнику рукой, а потом схватил его сзади и начал театрально душить. Кадры были сняты на базе 10-й бригады ГРУ возле хутора Молькино в Краснодарском крае. В этом регионе находится база наемников ЧВК «Вагнера».

По данным СМИ, руководство части якобы пыталось оставить этот эпизод незаметным, но кадры разлетелись по интернету и попали на глаза главе СК РФ Александру Бастрыкину, который поратовал за открытие уголовного дела по статье о реабилитации нацизма.

— В средствах массовой информации и социальных сетях получило распространение видео, на котором военнослужащий совершает действия, направленные на публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества. На основании полученных данных военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части, — сказано в сообщении Следственного комитета РФ.

Уголовное преследование развернули по статье с отягчающими обстоятельствами, которыми следствие посчитало использование интернета. В случае признания срочников виновными, им грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до 5 миллионов рублей.

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