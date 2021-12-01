В России с остервенением судят 19-летнего студента Матвея Юферова, который после выпитого алкоголя помочился на портрет фронтовика Второй мировой войны. Теперь следователи «шьют» парню статью о реабилитации нацизма.

Об этом случае пишет «Медиазона».

Несмотря на чистосердечное признание и раскаяние, молодому человеку «светит» реальный срок. Юферов стал обвиняемым по статье 354.1 УК РФ в конце ноября. В вечернее время он мочеиспустился на стенд с ветераном и заснял это, а снимок выложил в stories Insagram. Новость об этом разнесли в течении нескольких часов прогосударственные СМИ (Рен-Тв, Life, Mash и т.д), а на учащегося университета возбудили уголовное дело.

Спустя день парень самостоятельно планировал явиться с повинной, но его задержали в аэропорту, когда он возвращался от своей девушки. Вскоре на Рен-ТВ опубликовали запись с его извинениями.

— Я знаю, что этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это, — утверждает на камеру Матвей.

В ходе следствия он отказывался соглашаться с тем, что он совершил этот поступок из нацистских побуждений. Но Следственный комитет все равно назвал его «умыслом на публичное осквернение символа воинской славы России и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны».

— Раз писает на ветерана — значит, фашист. Это априори, доказательству не подлежит. В воздухе просто носится этот огромный запрос и желание покарать и очень жестоко покарать, — анализирует адвокат Татьяна Соломина.

По словам юристки, ее подзащитный уже смирился с перспективой настоящего тюремного заключения и не рассчитывает на условный срок.

Статья, которую инкриминируют мальчику, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, суд Нальчика приговорил общественника Аслана Иритова за насилие в отношении власти к двум годам условного срока при испытательном сроке в два года. Обвиняемый является инвалидом и у него нет рук.