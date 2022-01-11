Соединенные Штаты Америки сотрудничают с Германией и Европейским Союзом над задержкой запуска «Северного потока-2». Газопровод могут остановить в случае прямой агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

— Мы сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с ЕС, над тем, чтобы задержать запуск «Северного потока-2», а также остановить, если Россия прибегнет к агрессии, — заявила Виктория Нуланд.

Напомним, в Кремле остались недовольными, как проходит процесс переговоров с дипломатами США в Швейцарии.