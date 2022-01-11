Все члены Североатлантического альянса имеют единую позицию относительно решительного реагирования на дальнейшую агрессию России, включая строгие экономические и военные последствия, но все же ожидают от РФ конструктивной дипломатии.

Об этом заявила во вторник во время телефонного включения из Брюсселя постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит, передает Укринформ.

— НАТО открыта и настроена на содержательный диалог с Россией на основе взаимности. Однако в то же время мы выступаем единым фронтом, чтобы сдерживать угрозы для союзников по НАТО и дальнейшую агрессию России против наших партнеров в Европе, — акцентировала Джулианна Смит.

Она подчеркнула, что если Россия пойдет по пути конфронтации и военных действий, «мы дали четко понять Кремлю, что отреагируем решительно, в том числе путем целого набора высокоэффективных экономических мер».

Кроме того, Джулианна Смит отметила: «Мы как альянс готовы усилить оборону НАТО на восточном фланге, и мы готовы внедрить серьезные расходы в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины».

Она акцентировала, что Соединенные Штаты продолжают твердо придерживаться принципа «никаких решений об Украине без Украины». В этой связи она отметила, что Соединенные Штаты согласовывают общий подход со всеми союзниками и партнерами в Европе, в том числе с Украиной — в ответ на неспровоцированное военное наращивание сил РФ.

— Буквально вчера я участвовала в Брюсселе в заседании Совета Украина — НАТО. Соединенные Штаты продолжают обеспечивать непоколебимую поддержку Украины, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Мы поддерживаем нашего партнера, Украину, и осуждаем российскую агрессию против Украины во всех формах, — подчеркнула Джулианна Смит.

Смит также подтвердила, что США выступают против инициированных РФ «предложений» относительно лишения Украины и Грузии перспектив членства в Альянсе, а также возвращения НАТО к рубежам 1997 года. Это, по ее словам, просто не может обсуждаться.

— Мы не позволим никому свернуть политику открытых дверей НАТО, которая, безусловно, остается отличительной чертой Альянса с момента его создания в 1949 году, — подчеркнула Джулианна Смит.

Напомним, представитель Кремля — замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с США, в очередной раз озвучил абсурдные российские требования, заявив, что России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО.