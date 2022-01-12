Соединенные Штаты всегда заявляли, что будут рады рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если таковые поступят.

Об этом заявила во вторник, 11 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время брифинга в Госдепартаменте, пишет Корреспондент.

— Мы всегда готовы поддержать Финляндию и Швецию, если захотят поговорить о членстве в НАТО. Мы готовы сделать это, — сказала Виктория Нуланд.

Она добавила, что Швецию и Финляндию нужно оценивать по стандартам НАТО. При этом Виктория Нуланд уточнила, что в эти страны стабильные и в них сформировалась устоявшаяся демократия.

— Поэтому этот разговор с ними будет несколько иным, чем с другими странами, которые только переходят к демократическим системам и имеют проблемы с коррупцией, экономическими реформами, демократической стабильностью и т.д., — уточнила представитель Госдепа.

Напомним, республиканские конгрессмены из сената США предложили законодательно закрепить за Украиной звание страны «НАТО-плюс», а также ввести механизмы, которые позволят признать Россию государством-спонсором международного терроризма.