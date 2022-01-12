Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий городского совета собирается капитально отремонтировать и утеплить здание Николаевской общеобразовательной школы I-III ступеней №6 по улице Курортная, 2-А.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Чиновники объявили 10 января торги на капитальный ремонт с термомодернизацией здания школы с ожидаемой стоимостью работ — 78 миллионов 673 тысячи 562 гривны.

Согласно тендерной документации подрядчик должен будет выполнить следующие работы : заменить окна и двери, обновить потолки, стены и пол, утеплить фасад и перекрытия, заменить кровлю, отремонтировать вентиляцию, установить новую систему отопления, заменить водопроводные трубы и канализацию, установить на пищеблоке электрические плиты, заменить освещение, установить пожарную сигнализацию и систему автоматического пожаротушения, систему видеонаблюдения, молниезащиту, а также благоустроить территорию школы и выполнить озеленение. Выполнить указанные работы подрядчик должен будет в течение двух лет — до 20 декабря 2023 года.

Отметим, что на сегодняшний день идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участникова аукциона, который определен на 27 января.

Напомним, что Департамент энергоэффективности Николаевского горсовета сообщил о намерении заключить договор на термосанацию школы №1 имени Ольжича за 72,6 миллиона гривен с ООО «Арена Спорт 2011».