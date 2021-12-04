Департамент энергоэффективности Николаевского горсовета сообщил о намерении заключить договор на термосанацию школы №1 имени Ольжича за 72,6 миллиона гривен с ООО «Арена Спорт 2011».

Как пишут НикВести, об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

«Арена Спорт 2011» предложило за свои услуги 72 миллиона 658 тысяч 112 гривен. Два других участника, предложения которых отклонили, сославшись на несоответствия в поданной документации, предлагали по 71 миллиону 893 тысячи 290 гривен.

Как сообщалось ранее, торги на термосанацию данной школы объявляли четыре раза — в декабре 2020 года, марте 2021 года, августе 2021 года и ноябре 2021.

Примечательно, что третий тендер отменили, объяснив это «сокращением расходов на осуществление закупки». Однако стартовая цена четвертого тендера была такой же, как и трех предыдущих — 76 миллионов 482 тысячи 224 гривны.

ООО «Арена Спорт 2011» было зарегистрировано 12 мая 2011 года и находится в Николаеве. Занимается проектированием, оптовой торговлей материалами, деятельностью в сфере архитектуры. Размер уставного капитала — 60 тысяч гривен.

Директором и один из соучредителей фирмы является Ольга Ким. Большая часть предприятия принадлежит ООО «Сайлент», которым владеет Александр Степанов.

«Арена Спорт 2011» неоднократно получала подряды от Департамента ЖКХ Николаевского горсовета на замену окон в подъездах, а также от управления образования — на ремонты дворов в школах.

Ранее сообщалось, что николаевскую общеобразовательную школу №1 имени Олега Ольжича заливает дождем из-за протекающих окон.