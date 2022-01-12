Сотрудники Офиса генерального прокурора совместно со следователями и оперативными работниками Государственного бюро расследований разоблачили схему хищения средств городского бюджета Киева.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, в схеме задействованы должностные лица коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации, руководители и представители коммерческих структур, а также сотрудники правоохранительных органов.

Они якобы наладили систему сбора «откатов» с предпринимателей из средств, уплаченных городским бюджетом за выполнение работ и услуг. Часть сумм, полученных от города за подряды, они обналичивали и «возвращали» столичным чиновникам.

В ГБР отметили, что речь идет о должностных лицах «Киевзеленстроя», которые, используя свое служебное положение, якобы наладили механизм получения взяток за обеспечение побед в тендерных торгах.

При получении 1,75 миллиона гривен задержан руководитель одного из коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации, а также правоохранитель, обеспечивавший реализацию преступной схемы.

Ранее, в октябре 2021 года, представитель коммунального предприятия якобы уже получил первую часть взятки в сумме 2 млн грн, также задокументированной правоохранителями.

В рамках этого дела правоохранители собирают доказательства, чтобы выявить и изъять незаконно присвоенные средства и установить всех причастных к преступлению.

Офис генпрокурора призывает предпринимателей, ставших жертвами вымогательства, сообщить правоохранительным органам о таких преступлениях.

Правоохранители готовятся к объявлению фигурантам подозрения в преступлении, а также провели ряд обысков у других участников схемы.

Напомним, что в Николаевской области судят начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа за требование взятки от нарушителя.