В России в среду, 12 января, начались масштабные учения Южного военного округа.

Об этом сообщает Интерфакс.

В них участвуют более 10 тысяч военных, в частности, батальонные тактические группы мотострелковых соединений, а также подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Уточняется, что боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей проводят на более чем на двух десятках полигонах.

— Занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам организованы на полигонах Даниловский и Прудбой в Волгоградской области, Ашулук — в Астраханской области, Тарское — в Северной Осетии, Николо-Александровский и Серноводский — на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский - в Ростовской области, Гвардейский и Альпийский в Чеченской Республике, Кобу-Баши - в Карачаево-Черкессии, Нестеровский — в Ингушетии, Дальний в Дагестане, Ангарский и Опук — в Крыму, Раевский — на Кубани. Также к занятиям по боевой подготовке приступили подразделения военных баз ЮВО на штатных полигонах в Абхазии, Армении и Южной Осетии, — говорится в сообщении.

Напомним, президент США Байден подписал Закон об ассигнованиях национальной обороны (NDAA), который определяет финансирование основных направлений оборонной политики Соединенных Штатов и, в том числе, предусматривает выделение Украине помощи по безопасности.