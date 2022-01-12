Румыния получила гарантии, что сможет присоединиться к пространству Шенгенской зоны в течение 6 месяцев.

Об этом пишет EVZ со ссылкой на французского посла в Бухаресте Лоуренса Ауэра.

Посол Франции в Бухаресте Лоуренс Ауэр присутствовал на конференции, посвященной переходу Франции на пост председателя Совета Европейского Союза на следующие шесть месяцев. На мероприятии появились и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску и глава представительства Европейской комиссии в Бухаресте Рамона Кириак.

Французский дипломат акцентировал, что Румыния уже соответствует техническим условиям для включения в Шенгенскую зону.

— В течение этих шести месяцев мы приложим все усилия, чтобы внести свой вклад в расширение Шенгенской зоны, приняв вместе с собой Румынию, — отметил Лоуренс Ауэр.

Он добавил, что Румыния предположительно сможет присоединиться к соглашению в течение последних шести месяцев.

— Я несколько раз заявлял, что Румыния выполнила все критерии, прошла все технические испытания, чтобы считать, что она готова присоединиться к Шенгенской зоне. Мы готовы работать над расширением Шенгенской зоны. Мы сейчас увязываем пакет мер по Шенгену и по убежищу и миграции, чтобы укрепить Шенгенскую зону, — подчеркнул посол.

Шенгенская зона — пространство 26 европейских государств, члены которого отменили пограничный контроль между собой. Румыния согласилась вступить в соглашение еще в 2007 году, но в течение 10 лет не соответствовала техническим правилам для вступления в действие зоны.

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