По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, в Берлине больше готовы поддержать будущее членство Украины в ЕС, чем в НАТО.

Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

Андрей Мельник отметил, что дипломаты стараются не различать эти два трека, но шансы по поводу ЕС кажутся намного большими.

— Это мое личное чувство. Эта тема даже, как вы знаете, более рельефно была прописана в новом коалиционном соглашении. Впервые немецкий политикум констатирует, признает стремление Украины добиться членства… Это такая негласная поддержка. Они этого не исключают априори, и это уже важно, — отметил посол.

Он рассказал, что сейчас украинские дипломаты пытаются сформировать план, как наполнить практическим содержанием абзац из коалиционного соглашения о том, что «Украина, Молдова и Грузия, которые стремятся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому, — прим.) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики», и для этого нужно прописать конкретный «план действий» для Украины на ближайшие годы, чтобы она реализовала необходимые реформы.

— Я не исключаю, что нам удастся убедить коалицию, что дать Украине перспективу членства не стоит ни одного евроцента для налогоплательщиков; но это решение создает для Берлина рычаги влияния на прогресс реформ в Украине, — отметил Андрей Мельник.

По его мнению, с поддержкой членства Украины в НАТО ситуация более сложная - из-за шантажа России.

— Путин слишком высоко поднял ставки… Я боюсь, что страх перед войной омрачает трезвый немецкий взгляд. Был бы рад ошибиться, но похоже, что Путину удастся если не заблокировать, то, по крайней мере, затормозить наше продвижение к НАТО. Хотя нам нельзя говорить: «Давайте сейчас в ЕС, а НАТО когда-то позже», — отметил посол.

На вопрос «ЕвроПравды» о том, как убедить Берлин поддержать вступление Украины и в ЕС, и в НАТО, Андрей Мельник ответил, что путем для этого является прогресс в реформах, и очевидно, что они нужны прежде всего самой Украине, а не западным правительствам, которые напоминают об этом.

Он добавил, что при этом общих заявлений недостаточно и по крайней мере в диалоге с Германией нужно зафиксировать конкретные планы — что именно должно произойти в реформировании судебной системы или в других базовых сферах.

— Нужна повестка дня. Я её называю «Берлинская адженда достижения членства Украины в ЕС». Мы понимаем, что без Берлина членство Украины в ЕС невозможно. Поэтому нам нужно убедить именно Берлин, чтобы дальше тот помогал нам убеждать другие скептически настроенные государства-члены. Вместе с Германией возможно будет заверить их в том, что расширение ЕС будет полным только тогда, когда членом Евросоюза станет и Украина, — отметил Андрей Мельник.

Напомним, с 1 января 2022 года Германия начала председательство в G7.