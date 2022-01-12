Соединенные Штаты во вторник призвали Россию быстро вывести контингент ОДКБ, направленный в Казахстан по запросу местных властей для подавления протестов.

Об этом пишет Digi24.

Вашингтон приветствует восстановление спокойствия в этом центральноазиатском государстве, потрясенном на прошлой неделе беспрецедентным насилием с момента обретения независимости в 1991 году, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

— Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершили свою миссию, — подчеркнул сотрудник Госдепартамента США.

Он также добавил, что гости с оружием должны как можно быстрее покинуть Казахстан в соответствии с договоренностями ОДКБ.

— Пока силы ОДКБ не будут выведены, мы будем продолжать призывать их (…) уважать права человека и выполнять свое обязательство по быстрому выводу войск из Казахстана в соответствии с требованием казахстанского правительства, — акцентировал Нед Прайс.

Напомним, Организация договора о коллективной безопасности выводит войска из Казахстана — президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия успешно завершена.