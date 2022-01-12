Население должно платить за коммунальные услуги не более 15% от своих доходов.

Такое мнение выразила депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Елена Донченко.

— Государство должно выступить регулятором цен на продукты питания и обеспечить продовольственную безопасность страны. Также обязательно в законе нужно закрепить норму, по которой стоимость коммунальных услуг домохозяйства не должны превышать 15% от общего дохода семьи. Такая норма позволит населению часть собственных средств направлять на отдых, оздоровление, развитие, создание бизнеса и так далее, – говорит депутат.

По ее словам, расходы на коммунальные услуги на сегодняшний день составляют 45-50% от дохода среднестатистической семьи. Практически столько же люди тратят и на питание.

— Кто-то скажет: «нужно меньше кушать». Вопрос не в количестве, а в ценах на продукты питания. Яйца по 50 гривен: согласитесь, это уже роскошь. Менее 5% у семьи остаётся на транспортные расходы, школу, садик, лекарства и, не дай Бог, больницу. И это при среднем реальном доходе в 6-7 тысяч гривен, – приводит сухую статистику Елена Донченко.

Депутат убеждена, что в условиях кризиса энергоресурсов государство должно выступить регулятором и обеспечить стабильность экономики как для бизнеса, так и для населения. По ее мнению, непомерный рост стоимости коммунальных услуг может спровоцировать сильное социальное напряжение.

Ранее сообщалось, что в политсиле «Наш край» требуют наложить мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг на период действия карантина, вызванных COVID-19.