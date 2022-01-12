Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский провел переговоры с местными антипрививочниками и попросил их одобрить закон, разрешающий тестирование сотрудников.

Об этом пишет GW.

Политик пытался договориться с соратниками по партии, которые выступают против карантинных мер и прививок. Председатель партии «Право и справедливость» не стал их сдерживать и дал возможность высказаться.

— Он знает и уважает, что есть разные мнения, — заявила противница вакцинации депутатка партии «Право и справедливость» Тереза Халас.

Она добавила, что сама будет голосовать против уже смягченного законопроекта. Он позволяет работодателям запрашивать у сотрудника тест на коронавирус.

— Говорить, что вакцина — это такое открытие, что она защищает нас, меня это не убеждает, — продолжила Тереза Халас.

По ее словам, «умирают все, привитые и непривитые». А Польша якобы «считает смерти иначе, чем Германия».

— Есть разные данные. У меня их с собой нет, — рассказала Тереза Халас.

Другая участница переговоров, Мария Куровска из партии Solidarna Polska также отказалась голосовать за закон о тестировании сотрудников частных компаний.

Еще одна депутат, Анна Мария Серковская даже после переговоров с Качинским назвала закон «санитарной сегрегацией» и заявила, что аргументы антипрививочников так и не были услышаны.

Ранее сообщалось, польские антипрививочники сравнили вакцинацию с Холокостом.