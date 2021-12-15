Движение антивакцинаторов в Польше принесло на протест флаг Конфедерации с надписью, относящейся к изречению над воротами лагеря Освенцим. В памятном музее отреагировали, назвав происходящее моральным падением.

Об этом пишет GW.

Акция протеста против ограничений и COVID-паспортов была организована под лозунгом «Прекратить санитарную сегрегацию». На записях мероприятия видно, как люди, участвующие в нем, стоят у плаката, обозначающего ворота в немецкий лагерь Освенцим. Слова «Arbeit macht frei» («Работа делает тебя свободным») на баннере были заменены словами «Вакцинация делает тебя свободным».

Депутка правящей партии «Право и справедливость» Джоанна Лихоцка подчеркнула, что это «пересекает все границы».

— До сих пор в польских публичных дебатах существовало своего рода правило, согласно которому память о миллионах людей, убитых в концентрационных лагерях, не используется для политического развлечения. Антивакцинаторы сделали это для того, чтобы мы сейчас об этом говорили, чтобы это широко комментировалось, — акцентировала политик.

В свою очередь, руководство музея на территории концлагеря Освенцим назвало акцию «проявлением морального падения».

Как сообщалось, «антиваксеры» искали кабинеты вакцинации от COVID-19 в детском «ковидном» госпитале в Николаеве.