Группа противников вакцинации наведалась в городскую детскую больницу №2 в Николаеве, чтобы проверить прививают ли там детей от COVID-19.

Видео «проверки» опубликовал один из представителей антивакцинаторского движения Игорь Вовк.

«Инспекцию» в детскую больницу возглавила семейный врач без постоянного места работы Оксана Винник. Она вместе со своими единомышленниками зашла в больницу, требуя встречи с руководителем КНП «Городская детская больница №2» Любовью Савчук.

На требования руководителя больницы надеть маски «антиваксеры» ответили категорическим отказом. Их не убедил тот факт, что они находились в ковидном госпитале и рядом с реанимацией.

В свою очередь, Любовь Савчук не отказалась от общения, она предложила выйти на улицу, чтобы ответить на все вопросы.

Оксана Винник хотела услышать подтверждения словам городского головы Николаева Александра Сенкевича о том, что на базе больницы открыты несколько кабинетов вакцинации против COVID-19.

Отметим, что прежде чем задать вопросы директору больницы она показала диплом врача и лицензию на работу «семейником». Однако камера в этот момент не была направлена на документы.

По словам Любови Савчук, пока распоряжения об открытии кабинетов вакцинации не было. Планируется, что их откроют в поликлинических отделениях больницы.

— Если будет распоряжение, будем вакцинировать. Будем вакцинировать только тех, кто будет привит по возрасту. Если у ребенка не будет хоть одной прививки по возрасту он получит отказ. Только с согласия родителей, информированного согласия. Только так. С 12 до 18 лет, — рассказала Любовь Савчук.

Антивакцинаторов также хотели знать, вакцинируют ли сейчас детей-сирот. По словам Оксаны Винник, важно «взять ответственность за таких детей». Директор КНП «Городская детская больница №2» сказала, что согласие на вакцинацию детей-сирот будут давать их официальные опекуны.

— Мы все один биологический вид. Без разницы какие там родители были, лишили их родительских прав или родители погибли, ребенок стал сиротой. За таких детей необходимо брать обязательно ответственность, чтобы они не страдали за те действия, которые совершила наша власть, — сказала на камеру Оксана Винник.

Она повторила тезис еще одной противницы вакцинации, которая недавно устроила скандал на комиссии Николаевского городского совета по законности и гласности. Тогда женщина заявила, что никому не позволит «проводить эксперименты на интернатовских детях».

После общения с руководительницей больницы Любовью Савчук антивакцинаторы отправились в детскую поликлинику на Декабристов, чтобы проверить правдивость ее слов. В регистратуре учреждения им ответили, что подобных кабинетов вакцинации у них нет и о распоряжении они ничего не слышали.

Напомним, 17 ноября, представители движения антивакцинаторов в Николаеве явились на заседание постоянной депутатской комиссии по законности и гласности, где просили создать «временную комиссию», которая изучит их мнение о том, что вакцинация против COVID-19 — это преступление.

Они утверждали, что «принудительная вакцинация» нарушает Конституцию, в связи с чем горсовет должен остановить процесс иммунизации населения Николаева, пока «временная комиссия» будет изучать вопрос.

Ранее группа противников вакцинации против COVID-19 пыталась помешать работе пункта вакцинации, оборудованном в гипермаркете «Эпицентр» в Николаеве. Из здания магазина их выдворили охранники и патрульные полицейские.

До этого, 11 ноября, группа противников вакцинации, возглавляемая псевдо семейным врачом Оксаной Винник, устроила скандал в здании Николаевской областной станции переливания крови. Так называемые «антикваксеры» срывали с врачей маски, на место пришлось вызвать полицию для их усмирения.

Напомним, 8 ноября, в Николаеве прошел митинг противников вакцинации, одним из инициаторов которого выступил Альберт Панченко, помощник депутата горсовета от «Слуги народа» Наталии Горбенко.

На этом митинге упомянутая Оксана Винник заявила, что коронавирус — это миф и его не существует.

Кроме того, Оксана Винник угрожала семейным врачам, которые работают в поликлиниках Николаева. «Коллега» заявила, что те могут поплатиться за то, что признают существование коронавируса и за то, что лечат от него людей.