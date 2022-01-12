Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что был на вечеринке с напитками в саду на Даунинг-стрит во время локдауна, он также принес извинения за свое поведение.

Об этом сообщает Sky News.

В частности, выступая в Палате общин он признался, что «узнал достаточно, чтобы знать, что есть вещи, которые мы просто делали неправильно».

— Я хочу извиниться, — сказал Борис Джонсон, отметив при этом, что «должен взять на себя ответственность» за произошедшие события.

Премьер признался, что «зашел в сад сразу после 18:00 20 мая 2020 года, чтобы поблагодарить персонал», а затем вернулся в свой офис «через 25 минут». Он уточнил, что был уверен, что это рабочее мероприятие.

— Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был отправить всех обратно внутрь. Я должен был найти другой способ поблагодарить их, — добавил он.

Стоит отметить, в декабре Guardian опубликовала сделанную во время локдауна в мае 2020 года фотографию премьер-министра Бориса Джонсона и более десятка человек, пьющих вино в саду его резиденции.

Напомним, Аллегра Страттон ушла с поста советницы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Причиной стала опубликованная видеозапись, на которой тогда еще пресс-секретарь премьера шутит о прошлогодней рождественской вечеринке в стенах канцелярии Джонсона в разгар второй волны пандемии и строгого локдауна.

Ранее сообщалось, что распространение штамма коронавируса «Омикрон» может привести к тому, что впоследствии число случаев заражения COVID-19 в мире пойдет на спад. В то же время системы здравоохранения стран столкнутся с трудностями.