Распространение штамма коронавируса «Омикрон» может привести к тому, что впоследствии число случаев заражения COVID-19 в мире пойдет на спад. В то же время системы здравоохранения стран столкнутся с трудностями.
Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.
По мнению Гейтса, из-за «Омикрон»-штамма у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться минимум на протяжении года.
— Как только в той или иной стране пройдет вспышка заражений «Омикроном», в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений, и коронавирус можно будет лечить как сезонный грипп, — написал он в Twitter.
Большинство тяжелых случаев заражения COVID-19 придется на тех, кто не прошел вакцинацию, предупредил он.
Как сообщалось, в Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.
Распространение штамма коронавируса «Омикрон» может привести к тому, что впоследствии число случаев заражения COVID-19 в мире пойдет на спад. В то же время системы здравоохранения стран столкнутся с трудностями.
Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.
По мнению Гейтса, из-за «Омикрон»-штамма у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться минимум на протяжении года.
— Как только в той или иной стране пройдет вспышка заражений «Омикроном», в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений, и коронавирус можно будет лечить как сезонный грипп, — написал он в Twitter.
Большинство тяжелых случаев заражения COVID-19 придется на тех, кто не прошел вакцинацию, предупредил он.
Как сообщалось, в Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.