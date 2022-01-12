Распространение штамма коронавируса «Омикрон» может привести к тому, что впоследствии число случаев заражения COVID-19 в мире пойдет на спад. В то же время системы здравоохранения стран столкнутся с трудностями.

Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

По мнению Гейтса, из-за «Омикрон»-штамма у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться минимум на протяжении года.

— Как только в той или иной стране пройдет вспышка заражений «Омикроном», в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений, и коронавирус можно будет лечить как сезонный грипп, — написал он в Twitter.

Большинство тяжелых случаев заражения COVID-19 придется на тех, кто не прошел вакцинацию, предупредил он.

Как сообщалось, в Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.