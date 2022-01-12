Международная организация правозащитного характера Amnesty International призвала власти Казахстана назвать точное количество погибших в ходе январских протестов, а также выпустить из-за решетки всех задержанных репортеров и активистов.

Об этом пишет Vlast.kz.

Правозащитники акцентировали, что журналисты честно выполняли свои профессиональные обязанности, а не участвовали в протестах, поэтому задерживать их не имеет смысла.

— Власти Казахстана должны освободить журналистов и активистов, которые были произвольно задержаны за освещение ими массовых протестов последних полутора недель, предоставить информацию обо всех арестах, связанных с протестами, и обеспечить соблюдение прав человека всех задержанных. Согласно официальным правительственным данным, число лиц, арестованных с момента начала протестов 2 января, достигло почти 10 тысяч человек. Также должны быть немедленно освобождены те из находящихся под стражей, которые не совершили международно признанных преступлений и были произвольно задержаны, в том числе лишь за нарушение неоправданно ограничительного законодательства Казахстана о массовых собраниях, — опубликовали в Amnesty International.

Гуманитарная организация взволнована и тем, что в стране избегают называния конкретного количества жертв. Говорят только о 18 мертвых силовиках, но не о гражданских лицах. 9 января Telegram-канал coronavirus2020.kz опубликовал информацию о гибели 164 человек, но позже удалил.

— Молчание властей относительно количества жертв беспорядков и обстоятельств их гибели возмутительно. Информация о жертвах среди гражданского населения должна быть раскрыта немедленно, — заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Напомним, в украинское посольство в Казахстане за помощью в возвращении в Украину обратилось 150 граждан.